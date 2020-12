Neue Termine für Gummersbacher Zweitligaspiele

Gummersbach (dpa/lnw) - Nachdem zwei Punktspiele des VfL Gummersbach in der 2. Handball-Bundesliga wegen eines Coronafalls verlegt werden mussten, liegen die ersten neuen Termine für die Oberbergischen vor. Das Auswärtsspiel bei DJK Rimpar Wölfe findet nun am 16. Dezember (20.00 Uhr) statt, dafür wurde das Heimspiel der Gummersbacher gegen die SG BBM Bietigheim um zwei Tage nach hinten auf den 20. Dezember (16.30 Uhr) verschoben. Für die ausgefallene Partie beim TuS Ferndorf gibt es noch keinen neuen Termin. Dies teilte der Club am Dienstag mit.

Von dpa