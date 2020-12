BVB gegen Rom ohne Can und Meunier: Guerreiro vor Comeback

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss im fünften Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Lazio Rom auf Emre Can und Thomas Meunier verzichten. Beide Profis haben sich beim 1:2 am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln verletzt. Nationalspieler Can fehlte aufgrund einer Blessur am Fußgelenk beim Abschlusstraining für die Partie gegen die Italiener. Außenverteidiger Meunier muss wegen einer Wadenverletzung passen. Dagegen sind die Chancen auf ein Comeback von Raphael Guerreiro gestiegen. Der von einer Muskelverletzung genesene Portugiese war beim Abschlusstraining am frühen Dienstagabend dabei.

Von dpa