Schäferhunde kapern Polizeiauto

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Weggegangen - Platz vergangen: Zwei Hunde haben in Mönchengladbach ein leeres Polizeiauto besetzt. Die Polizisten waren gerade ausgestiegen, «und -schwupps- sprangen die beiden Vierbeiner umgehend auf Fahrer- und Beifahrersitz», teilte die Polizei in Mönchengladbach mit. Eben wegen dieser zuvor frei herumlaufenden Hunde waren die Beamten am Montagmorgen gerufen worden.

Von dpa