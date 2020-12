Gaienhofen/Krefeld (dpa) - Mit Leichenspürhunden hat die Polizei in Krefeld nach einem vermissten Mann aus Baden-Württemberg gesucht. Man nehme nach Hinweisen ein Mehrfamilienhaus unter die Lupe, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Krefeld. Die Ermittler gehen davon aus, dass der vermisste 51-Jährige aus Gaienhofen umgebracht wurde.

Von dpa