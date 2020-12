Themenjahr soll jüdisches Leben in NRW sichtbar machen

Essen/Köln (dpa/lnw) - Mit einer Reihe von Projekten wollen Kulturschaffende in Nordrhein-Westfalen 2021 ein Themenjahr zum jüdischen Leben gestalten. Geplant seien Ausstellungen, Konzerte, Theatervorführungen, Workshops und Diskussionsforen, teilten die Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) am Dienstag mit. Einen Schwerpunkt bildet die Wanderausstellung «Menschen, Bilder, Orte - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland», die das MiQua, das Jüdische Museum des LVR im Archäologischen Quartier Köln, konzipiert hat. Die Schau zieht ab März von der Alten Synagoge in Essen aus durchs Land - nach Münster, Köln, Düsseldorf und Dortmund.

Von dpa