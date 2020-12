Räumfahrzeug kollidiert mit Auto im Sauerland

Meinerzhagen (dpa/lnw) - Beim Versuch einen auf spiegelglatter Straße querstehenden Lastwagen aus seiner Lage zu befreien, ist im Sauerland ein Räumfahrzeug mit einem Auto kollidiert. Der Schneepflug war am Montagmorgen demnach in Richtung Lkw in Meinerzhagen ausgerückt, erreichte aber zunächst erst gar nicht sein Ziel, wie ein Polizeisprecher sagte. Während das Räumfahrzeug selbst kaum Schaden nahm, musste der Kleinwagen nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden, wie die Polizei nach dem Unfall am Dienstagmorgen mitteilte.

Von dpa