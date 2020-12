Bislang unbekannte Wölfin in der Senne unterwegs

Offen sei ebenfalls, ob sie die Nachfolgerin eines seit 2018 als verschollen geltenden Tieres im Wolfsgebiet Senne ist und sich ansiedeln wird. In der Region war 2018 mehrfach die nun verschwundene Wölfin nachgewiesen worden, so dass sie zum Wolfsgebiet erklärt wurde. In den so deklarierten Zonen werden die Kosten für Schutzmaßnahmen für Schafe wie spezielle Elektrozäune vom Land übernommen.

Immer wieder sind in Nordrhein-Westfalen Wölfe unterwegs und auch heimisch geworden. Ausgewiesene Wolfsgebiete liegen neben der Senne auch in Schermbeck im Kreis Wesel, sowie in der Nordeifel an der Grenze zu Belgien.