Laschet: Gelockerte Corona-Regeln nicht «ausreizen»

Köln (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bevölkerung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den angekündigten Corona-Lockerungen an Weihnachten aufgerufen. «Vorsichtig sein, selbst wenn zehn erlaubt sind, muss man das nicht alles ausreizen», sagte er am Dienstag im WDR-Fernsehen in einem Doppelinterview mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). «Und Abstand halten, auch an diesen Festen.» Partys würden nicht geduldet, betonte der Regierungschef. «Auch nicht in Garagen oder was man alles an Umgehungen erfinden könnte.»

Von dpa