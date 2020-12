Mehr Menschen mit geistig-seelischer Behinderung in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Menschen in Nordrhein-Westfalen mit einer geistig-seelischen Behinderung ist in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. Mehr als 208 000 Betroffene lebten Ende 2019 im Bundesland, 54 Prozent mehr als noch 2009, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte.