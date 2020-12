Kurschus: Weihnachtsgottesdienste vielleicht auf Bauernhöfen

Bielefeld (dpa/lnw) - Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, hält in der Corona-Pandemie auch ungewöhnliche Orte für Weihnachtsgottesdienste für denkbar. Neben großen Plätzen kämen auch Bauernhöfen dafür in Frage, sagte Kurschus der Zeitung «Neue Westfälische». «Stellen Sie sich vor: Weihnachten im Stall - da kommt man der biblischen Weihnachtsgeschichte auf einmal ungewohnt nahe» Vermissen werde sie das gemeinsame Singen in den Kirchen, «Das wird für viele - auch für mich - richtig schlimm.»

Von dpa