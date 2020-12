Wolfgang Bosbach wird zum ersten Mal Großvater.

Bergisch-Gladbach (dpa) - Schöne Nachrichten für CDU-Politiker Wolfgang Bosbach: Der 68-Jährige wird zum ersten Mal Großvater, wie er der Zeitschrift «Bunte» verriet. «Anfang Mai bekommt meine Tochter Viktoria ihr erstes Kind, darüber freue ich mich wie Bolle. Ich möchte doch so gern Opa werden.» Als die Nachricht vom Nachwuchs kam, habe er «ein paar Tränen vergossen. Vor Freude», so Bosbach. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete spricht immer wieder offen über seine Krebserkrankung, sagte jetzt der «Bunte»: «Ich lebe im Hier und Jetzt und denke nicht daran, was kommen könnte. Warum sollte ich Angst vor dem Tod haben? Wenn er kommt, bin ich ja weg.»

Von dpa