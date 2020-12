NRW-Wirtschaftsminister: In Innenstädten Gedränge meiden

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert, im Weihnachtsgeschäft dichtes Gedränge in den Innenstädten zu meiden. «Wir wollen, dass die Menschen in die Innenstädte gehen und die Angebote wahrnehmen», sagte Pinkwart am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Sie sollten sich dabei aber verantwortungsvoll verhalten.

Von dpa