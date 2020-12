Verfolgungsjagd in Düsseldorf: Polizei überwältigt Fahrer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Polizisten haben einen Autofahrer in Düsseldorf nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd durch die Landeshauptstadt überwältigt. Zivilbeamte hätten zugegriffen, als der polizeibekannte 27-Jährige in einen Stau geriet, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch.