Video: Polizist tritt gegen Fahrrad, Frau stürzt zu Boden

Meschede (dpa/lnw) - Nach dem Tritt eines Polizisten gegen das Rad einer Frau in Meschede ermittelt die Polizei in Dortmund. Nach Angaben des Polizei des Hochsauerlandkreises von Mittwoch kursiert ein Video in sozialen Netzwerken, auf dem ein Beamter und ein Streifenwagen neben einer Frau zu erkennen sind. Der Polizist spricht die Frau mehrmals an, die regungslos an ihr Fahrrad gelehnt ist. Als sie nicht reagiert, geht er um sie herum und tritt mehrfach gegen das Rad. Die Frau verliert daraufhin das Gleichgewicht und fällt auf den Boden.

Von dpa