Wechselhaftes Wetter in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Wechselhaft und nasskalt wird es zum Wochenende hin in Nordrhein-Westfalen. Der Donnerstag beginnt stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Auflockerungen soll es im Tagesverlauf nur stellenweise geben. Es kann leicht regnen, im Bergland sorgt gefrierender Regen für glatte Straßen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad, in höheren Lagen zwischen null und drei Grad.