Unfall mit Lkw sorgt für Stau auf A3 in Richtung Köln

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen auf der A3 hat sich der Verkehr zwischen dem Kreuz Oberhausen und Kreuz Kaiserberg auf mehr als zehn Kilometern gestaut. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung Köln in eine Leitplanke gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Teile des Lastwagens ragten in die Gegenfahrbahn, dort war nur ein Fahrstreifen befahrbar. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen niemand. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Von dpa