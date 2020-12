Bergheim (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Wohnheim in Bergheim bei Köln sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Männer wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer von ihnen werde verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben - er sei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen versuchten Mordes.

Von dpa