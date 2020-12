Mitgliederversammlung bei Arminia an der frischen Luft

Bielefeld (dpa/lnw) - Die wegen der Corona-Pandemie verlegte Mitgliederversammlung beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld wird im kommenden Frühjahr an der frischen Luft stattfinden. «Das bestehende Präsidium und die drei Nachfolge-Kandidaten haben sich darauf verständigt, dass wir das spätestens im März machen werden. Und zwar wegen Corona auf der Stadiontribüne, also im Freien», sagte der scheidende Arminia-Präsident Hans-Jürgen Laufer in einem Interview der «Neuen Westfälischen» (Donnerstag). Einen genauen Termin für die ursprünglich für den 3. Dezember angesetzte Versammlung, bei der das neue Präsidium gewählt wird, gebe es laut Laufer noch nicht.