Betrug mit Wohnmobilen: Angeklagte schweigen bislang

Am ersten Prozesstag äußerten sich die Angeklagten zunächst nicht zu den Vorwürfen. Ob sie sich einlassen, ist noch offen. Insgesamt entstand laut Anklage bei vier Verkäufen 118 000 Euro Schaden.

Aufgeflogen war der mutmaßliche Betrug, als ein Fahrzeugvermieter in Gütersloh misstrauisch wurde. Er hatte ein präpariertes Wohnmobil per Anzeige angeboten und die Polizei eingeschaltet. Die griff bei der vermeintlichen Übergabe zu. Ein anderes Fahrzeug war bei einer Fahrzeugkontrolle in Passau entdeckt worden. Die neuen Besitzer waren ahnungslos.