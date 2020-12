Video von Fahrradtritt: Polizei verspricht Aufarbeitung

Meschede (dpa/lnw) - Nach den Tritten eines Polizisten gegen das Fahrrad einer Frau will die Polizei alles für die Aufarbeitung des Vorfalls tun. In Reaktion auf die massive Kritik in den sozialen Medien zu dem in einem Video festgehaltenen Einsatz in Meschede twitterte die Polizei Hochsauerlandkreis am Donnerstag: «Wenn Fehler passieren, muss alles dafür getan werden, dass diese aufgearbeitet werden und möglichst nicht mehr vorkommen.» Dafür wolle man das Erforderliche tun. Inakzeptabel seien allerdings üble Drohungen und persönliche Beleidigungen gegen den Beamten in den Sozialen Medien.

Von dpa