Junge Hunde befreit: Welpen in Kühlschrank gepfercht

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat mehrere Hunde aus drei Wohnungen in Köln und Düsseldorf befreit - darunter auch vier Welpen aus einem Kühlschrank. Gegen vier Frauen werde wegen illegalen Handels mit Hunden ermittelt, berichtete Polizei in Köln am Donnerstag. Mehrere Pudelschnauzer, französische Bulldoggen und Chihuahuas - Welpen und ausgewachsene Tiere - entdeckten die Ermittler in den teilweise zugemüllten Wohnungen. In Köln habe eine der Frauen vier Malteser-Welpen in einen Kühlschrank mit offener Tür gezwängt. «Sie hat sie dort versteckt, als wir kamen», sagte eine Polizeisprecherin. Die Kühlung sei nicht eingeschaltet gewesen.

Von dpa