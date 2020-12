Kutschaty legt im Masken-Streit nach: «Zündschnur kurz»

Düsseldorf (dpa) - Der Streit zwischen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und der SPD-Opposition um einen Millionen-Auftrag der Landesregierung an die Modefirma van Laack geht in eine neue Runde. Nach einer wütenden Tirade Laschets gegen die SPD vor laufenden Fernsehkameras sprach SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty dem Regierungschef am Donnerstag Würde und Souveränität ab. Es sei «unprofessionell gewesen, auf die Opposition zu pöbeln», sagte Kutschaty. «Die Zündschnur des Ministerpräsidenten ist gerade extrem kurz.»

Von dpa