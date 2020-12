Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bekommt mehr Geld

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen soll für ihre Arbeit mehr Geld vom Land bekommen. In den kommenden fünf Jahren will die Landesregierung insgesamt mehr als 110 Millionen Euro bereitstellen, wie Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Donnerstag mitteilte. Im kommenden Jahr soll die Verbraucherzentrale mehr als 21 Millionen Euro erhalten, das wären 4,5 Millionen Euro mehr als 2020. Der Landtag muss das Geld noch freigeben. Das Landeshaushalt für 2021 soll in der übernächsten Woche verabschiedet werden.

Von dpa