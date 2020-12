Mehrere Autofahrer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Goch (dpa/lnw) - Mehrere Autofahrer haben sich auf der Autobahn 57 im deutsch-niederländischen Grenzgebiet eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die drei von der niederländischen Polizei verfolgten Fahrzeuge seien am Donnerstagabend über die Grenze bei Goch (Kreis Kleve) gefahren, sagte ein Polizeisprecher. An der Anschlussstelle Goch baute einer der Fahrer einen Unfall. Der 29-Jährige wurde verletzt festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. In seinem Auto fand die Polizei nach eigenen Angaben Betäubungsmittel, über deren Art und Menge die Ermittler zunächst keine Auskunft gaben. Die anderen beiden Autos entkamen der Polizei, die auch mit einem deutschen und einem niederländischen Hubschrauber in der Luft war.

Von dpa