Rönnow und Fährmann vor Spiel gegen Leverkusen fraglich

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 geht mit großen Personalproblemen in das Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (18.00 Uhr). Neben den sicher fehlenden Spielern Salif Sane, Goncalo Paciencia, Rabbi Matondo und Ahmed Kutucu drohen auch die Torhüter Frederik Rönnow und Ralf Fährmann sowie Bastian Oczipka und Ozan Kabak auszufallen. «Alle vier sind angeschlagen. Da müssen wir von Tag zu Tag schauen», sagte Trainer Manuel Baum am Freitag.

Von dpa