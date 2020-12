Städte erwarten große Veränderungen in ihren Innenstädten

Düsseldorf (dpa) - Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen rechnen in den nächsten zehn Jahren mit massiven Veränderungen in ihren Innenstädten. Der Einzelhandel werde in den Stadtzentren im kommenden Jahrzehnt seine herausragende Bedeutung verlieren, prognostizierten die Kommunen in der am Freitag vom Bauministerium in Düsseldorf veröffentlichten Kommunalumfrage 2020. Dagegen würden die Gastronomie, medizinische Angebote, aber auch Freizeit-, Kultur-und Tourismusangebote sowie Dienstleistungen dort künftig eine viel größere Rolle spielen.

Von dpa