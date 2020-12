Köln (dpa) - Der Einbau von Teak-Holz auf dem Marine-Schulschiff «Gorch Fock» muss bis zu einer Entscheidung in einem gerichtlichen Eilverfahren nicht sofort gestoppt werden. Das beschloss das Verwaltungsgericht Köln in einer sogenannten Zwischenentscheidung, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte.

Von dpa