Hanns Dieter Hüschs Teil-Nachlass als Schenkung nach Moers

Moers (dpa) - Ein Teil des Nachlasses des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch (1925-2005) geht an die Stadt Moers. Laut Mitteilung von Freitag sollen die Exponate der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Darunter der rote Pullover des Künstlers, der sich mit seiner Geburtsstadt am Niederrhein in seinen Programmen immer sehr verbunden gezeigt hat. Auch Bilder und Zeichnungen von Hüsch und Privates wie ein Spazierstock sollen dauerhaft als Schenkung nach Moers, wie Hüschs Ehefrau entschieden hat.

Von dpa