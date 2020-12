Früherer Tasmania-Kapitän macht sieglosen Schalke Mut

Berlin (dpa) - Der frühere Kapitän der Bundesliga-Negativrekordler von Tasmania Berlin spricht dem FC Schalke 04 Mut zu. «Ach, die kratzen gerade mal an unserem Rekord», sagte der heute 82 Jahre alte Hans-Günter Becker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Tasmania hatte in der Saison 1965/66 31 Spiele in Serie nicht gewonnen. Schalke steht vor der Partie an diesem Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen saisonübergreifend bei 25.

Von dpa