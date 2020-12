Den Angaben zufolge war die Frau am späten Freitagnachmittag auf der A2 in Richtung Dortmund von der Spur abgekommen und in einen Erdwall am Fahrbahnrand geprallt. Dabei habe sich der Wagen überschlagen, die Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und von Ersthelfern befreit. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war am Samstag noch unklar.