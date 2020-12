Bochum (dpa/lnw) - Nach einer Attacke in Bochum-Wattenscheid schwebt eine 19-Jährige in Lebensgefahr. Ein 20 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Das Amtsgericht Bochum erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

Von dpa