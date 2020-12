Positiver Corona-Test bei Leverkusens Demirbay

Leverkusen (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Kerem Demirbay von Bayer Leverkusen ist nach Angaben seines Vereins positiv auf Corona getestet worden. Wie die Leverkusener am Samstag mitteilten, wurde die Infektion am Freitag nach der Rückkehr vom Europacup-Spiel bei OGC Nizza (3:2) diagnostiziert. Da alle weiteren Tests innerhalb der Mannschaft und des Betreuerstabs negativ ausgefallen sind, kann das Leverkusener Spiel am Sonntag beim FC Schalke 04 (18.00 Uhr/Sky) laut Bayer stattfinden.

Von dpa