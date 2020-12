Aktion im Corona-Advent mit bunt leuchtenden Treckern

Düsseldorf (dpa) - Mit bunt beleuchteten Traktoren haben Landwirte am Vorabend zu Nikolaus für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben von Dirk Andresen haben sich am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit allein in Nordrhein-Westfalen über 1000 Landwirte mit ihren Zugmaschinen beteiligt. Das Bauernbündnis «Land schafft Verbindung» will mit der Aktion unter dem Motto «Ein Funke Hoffnung» für kleine Lichtblicke in der Corona-Pandemie sorgen.

Von dpa