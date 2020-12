Lesen üben nach der Schule: Schwierig in der Pandemie

Nachdem die Kultusminister der Länder nach den Sommerferien wieder «außerschulische Lernpartner» in den Klassenräumen zugelassen hätten, seien die Lesetreffen dort allmählich wieder in Gang gekommen. Die Lage sei aber in vielen Schulen noch zu angespannt, um alle Lesekinder wieder voll zu unterstützen. «Wir setzen alles daran zu verhindern, dass sie zu den großen Verlierern der Pandemie gehören.» In dem Verband unterstützt jeweils ein Mentor einen jungen Menschen zwischen 6 und 16 Jahren, der nach Einschätzung der Schulen besondere zusätzliche Leseförderung braucht.

Lesekompetenz fördert Wortschatz, Konzentration und Fantasie und gilt als zentral für den Bildungserfolg von Kindern. Schon zu normalen Zeiten sehen Experten bei vielen Schülern deutliche Defizite.