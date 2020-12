Spitzenreiter RW Essen bleibt auf Aufstiegskurs

Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) will Essen seine gute Position mit dem nächsten Heimsieg im Nachholspiel gegen den SV Straelen festigen. «Der Sieg gegen Köln ist wichtig in der Endphase vor Weihnachten. Wir haben jetzt über 40 Punkte, das ist keine Selbstverständlichkeit», meinte Neidhart. Nur beim Saisonauftakt am ersten Spieltag gegen den SC Wiedenbrück (1:1) verpasste RWE einen Heimtriumph, ehe im Stadion an der Hafenstraße sieben Siege in Serie folgten.

Der Tabellenzweite und RWE-Verfolger Borussia Dortmund II empfängt am Mittwoch (18.00 Uhr) in einem weiteren Nachholspiel Rot-Weiß Oberhausen. Nach dem 5:1 (1:0) gegen Straelen am Samstag hat der BVB (38 Punkte) drei Zähler Rückstand auf Essen (41), hat allerdings auch zwei Partien weniger ausgetragen.