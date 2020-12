Betrunkener kracht in geparkte Autos

Dormagen (dpa/lnw) - Unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen hat ein Autofahrer in Dormagen (Kreis Neuss) in der Nacht zu Sonntag insgesamt sieben andere Autos und sein eigenes beschädigt. Drei der Fahrzeuge demolierte er so stark, dass sie nicht mehr fahrbereit waren, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehr als 10 000 Euro.