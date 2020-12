Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Altenberge (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Altenberge (Kreis Steinfurt) haben sich vier Menschen schwer verletzt. Ein 22-Jähriger war am Sonntagnachmittag auf der L 579 mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit dem Auto einer 32-Jährigen zusammen, die mit einem Pferdeanhänger und einem Pferd unterwegs war. Die Feuerwehr befreite den 22-Jährigen, seinen 24 Jahre alten Beifahrer und die 32-Jährige aus den Fahrzeugen. Bei der 29 Jahre alten Beifahrerin der Frau war das nicht nötig, auch sie kam aber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Pferd wurde leicht verletzt.

Von dpa