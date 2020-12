Corona-Infektionslage in NRW bleibt angespannt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Pandemie bleibt das Niveau der Ansteckungen in Nordrhein-Westfalen hoch. In sieben Tagen infizierten sich rund 142 Menschen pro 100 000 Einwohner, wie aus Angaben des Landesamtes für Gesundheit NRW vom Montag hervorgeht. Schon ein Wert von 50 gilt beim Umgang mit der Pandemie als eine Art Warnschwelle, um härtere Maßnahmen einzuleiten.