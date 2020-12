Hygieneregeln mit Land abgestimmt: Sternsinger dürfen singen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Sternsinger dürfen in Nordrhein-Westfalen Anfang 2021 unter Einhaltung der Hygieneregeln in der Corona-Pandemie von Haus zu Haus ziehen. Das sagte Burkhard Kämper vom Katholischen Büro NRW der «Rheinischen Post» (Montag): «Wir haben in enger Abstimmung mit der Staatskanzlei einen entsprechenden Hygieneplan konkret unter Berücksichtigung der Rechtslage in NRW erarbeitet.»

Von dpa