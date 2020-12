50 Jugendliche attackieren Streifenwagen: Überwachungs-Video

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nachdem sich etwa 120 Jugendliche am Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt mit der Polizei angelegt und 50 von ihnen einen Streifenwagen attackiert haben sollen, werten die Ermittler nach dpa-Informationen Videos aus Überwachungskameras aus. Der Polizei zufolge hatte die große Gruppe aus 16- bis 25-Jährigen zum Teil randaliert und Ordnungsamtsmitarbeiter sowie Polizisten angegriffen. Als die Beamten einen 16-jährigen Rädelsführer in den Streifenwagen steckten und wegfahren wollten, umringten und stoppten 50 Jugendliche das Auto, wie es von den Ermittlern hieß.

Von dpa