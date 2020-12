Mit bis zu 200 km/h durch Dortmund: Raser entkommt Polizei

Dortmund (dpa/lnw) - Mit bis zu 200 Stundenkilometern ist in Dortmunds Innenstadt ein Autofahrer der Polizei davongefahren. Bei seiner rasanten Flucht überfuhr der Verkehrssünder mehrere rote Ampeln und beschädigte schlussendlich die Mittelinsel eines Kreisverkehrs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der noch unbekannte Fahrer war den Beamten in der Nacht zu Sonntag an einer Kreuzung im Stadtzentrum aufgefallen, als er sein Auto noch vor dem Umschalten auf Grün startete und losfuhr.

Von dpa