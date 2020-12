Streit zwischen Autofahrern endet mit Faustschlag und Flucht

Meinerzhagen (dpa/lnw) - Mit einem Faustschlag ins Gesicht ist am Wochenende im Sauerland ein Streit zwischen zwei Autofahrern geendet. Ein 40-Jähriger hatte am Samstag auf einer Landstraße bei Meinerzhagen einen anderen Wagen überholen wollen. Der gab jedoch Gas. Erst beim zweiten Versuch gelang das Überholmanöver. Der 40-Jährige wollte nun den Überholten zum Anhalten bringen und fuhr langsamer. Daraufhin wurde er wiederum überholt. An einer roten Ampel eskalierte der Autofahrerstreit schließlich.

Von dpa