Weiterbau Rheinbrücke: Verstoß gegen Vergaberegeln?

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD im Düsseldorfer Landtag will von der Landesregierung wissen, ob bei der Neuausschreibung zum Neubau der Leverkusener Rheinbrücke die Vergaberegeln eingehalten wurden. Eine entsprechende «Dringliche Frage» reichte am Montag der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Carsten Löcker, ein. Löcker will, dass seine Frage an diesem Mittwoch im Verkehrsausschuss beantwortet wird. Die Grünen beantragten für die gleiche Sitzung eine «Aktuelle Viertelstunde».

Von dpa