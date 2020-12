Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 52-Jährigen in Düsseldorf sucht die für den Fall eingesetzte Mordkommission dringend Zeugen. Ein Unbekannter habe in der vergangenen Woche in der Nähe des Nordparks plötzlich auf den Mann eingestochen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.

Von dpa