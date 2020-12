Neue Razzia in Goch nach Haftbefehl gegen «Propheten»

Goch (dpa/lnw) - Rund sechs Wochen nach einer Razzia in Goch am Niederrhein und Haftbefehl gegen einen 58-Jährigen haben Ermittler die Räumlichkeit erneut durchsucht. Auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters habe man bei der dort ansässigen Eventfirma nach weiteren Beweismitteln gesucht und mehrere digitale Datenträger und Rechner sichergestellt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve am Montag. Diese könnten für das Verfahren Relevanz haben. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen habe sich ein Anlass ergeben, erneut nachzusehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Details nannte er nicht.