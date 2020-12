Düsseldorf als letztes Team im DEL-Turnier-Halbfinale

Krefeld (dpa) - Die Düsseldorfer EG steht als letzter Halbfinalist des MagentaSport-Cups der Deutschen Eishockey Liga fest. Am Montagabend gewann die DEG das Duell der beiden West-Rivalen bei den Krefeld Pinguinen durch die Tore von Marco Nowak, Daniel Fischbuch und Marc-Anthony Zanetti mit 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Damit sicherten sich die Düsseldorfer Platz zwei der Gruppe A hinter den Fischtown Pinguinen aus Bremerhaven, die zuvor bereits in das Halbfinale eingezogen waren. Am Freitag spielt die DEG gegen den EHC Red Bull München. Im anderen Semifinale trifft Bremerhaven am Donnerstag auf die Adler Mannheim. Das Finale findet am kommenden Sonntag statt.

Von dpa