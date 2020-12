Neblig-trübes Wetter zur Wochenmitte erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zur Wochenmitte hin oft neblig und trüb. Stellenweise sind am Dienstag in Ostwestfalen noch Auflockerungen möglich, sonst bleibe es aber bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Meist sei es bei 1 bis 5 Grad trocken, nur in der Eifel könne es etwas regnen. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf bis zu minus 5 Grad ab. Der DWD warnt zudem vor glatten Straßen durch überfrierenden Nebel.

Von dpa