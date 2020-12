Duisburg (dpa/lnw) - In ganz Duisburg können parkende Autofahrer ab sofort auf allen öffentlichen Parkplätzen etwaige Parkscheinautomaten links liegen lassen. Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat am Montagabend die Aussetzung der Parkgebühren bis zum 31. Dezember beschlossen. Die Kommune will damit in der Weihnachtszeit den Handel unterstützen.

Von dpa