Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Werl (dpa/lnw) - Ein 29-Jähriger ist in Werl (Kreis Soest) mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und schwer verletzt worden. Der Mann musste am Dienstag von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer aus Werl habe offenbar kurz vor einer Linkskurve beschleunigt und sei dann von der Straße abgekommen. Der Mitteilung zufolge fuhr er auf eine Leitplanke und schoss über diese hinweg. Die genaue Unfallursache sei noch unklar.

Von dpa