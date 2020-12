Obdachloser soll angezündet worden sein: Zeugen gesucht

Köln (dpa/lnw) - Nachdem ein Obdachloser in Köln nachts angezündet worden sein soll, sucht die Mordkommission nach Zeugen. Der 44-jährige Mann war weiterhin in Lebensgefahr und konnte bisher nicht vernommen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Es bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Mutmaßlicher Tatort sei ein öffentliches Toilettenhäuschen am Severinswall in der Kölner Südstadt.

Von dpa